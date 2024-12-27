Американский певец и актер Джастин Тимберлейк сменил концертный наряд после замеченной зрителями непристойной детали. Соответствующее видео опубликовала в TikTok пользовательница с никнеймом @danah141414.

На выступлении в Нашвилле 12 декабря фанаты обратили внимание, что страховочные ремни подчеркнули гениталии 43-летнего исполнителя, который вышел на сцену в лонгсливе и брюках. В свою очередь, на концерте в Канзас-Сити, состоявшемся через несколько дней, артист появился в кофте аналогичного фасона и цвета, однако она оказалась длиннее и прикрыла его пах. «Кофта Джастина заметно длиннее!» — указала в подписи автор видео.

Ролик набрал 19 миллионов просмотров и более миллиона комментариев. «Кажется, ему срочно сшили новую рубашку для этой ситуации», «Он знает, что мы знаем», «Мы затронули его чувства», «То, как Джастин все еще тянет кофту вниз...» — заявили юзеры.

В сентябре экс-участница Pussycat Dolls, американская певица и танцовщица Эшли Робертс оконфузилась на камеру из-за длины юбки.