Ремень подчеркнул одну особенность тела Джастина Тимберлейка во время концерта

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк во время концерта в Нашвилле, штат Калифорния, США, попал на видео из-за особенности своего тела. Соответствующее видео завирусилось в TikTok.

Поклонники запечатлели на камеру телефона 43-летнего артиста, одетого в синюю кофту и черные свободные штаны. Кроме того, на нем присутствовал страховочный ремень, лямки которого находились на талии и в паховой области. Во время исполнения песни «Mirrors» («Зеркала») данные элементы изделия поднялись вверх и подчеркнули интимное место Тимберлейка.

Пользователи сети обсудили произошедший со знаменитостью инцидент в комментариях под роликом. «У меня отвисла челюсть. Почему ему никто ничего не сказал во время репетиции?», «Думаю, вы уже все увидели маленького Тимберлейка», «Я видела, что он постоянно пытался прикрыть выпуклость кофтой, но безуспешно», — высказывались они.

В ноябре продюсеры телесериала «Дела семейные» посоветовали американскому актеру Джэлилу Уайту, который исполнил в нем главную роль, носить свободную одежду из-за одной особенности тела.