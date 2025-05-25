Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 25 мая 2025Экономика

На Алтае произошло землетрясение

МЧС России: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Алтае
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Алтае в Кош-Агачском районе. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Алтай в своем Telegram-канале.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш. Также подземные толчки ощущались в 10 населенных пунктах республики. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

«Для обследования объектов направлены рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского, Улаганского районов», — подчеркнули в МЧС.

В понедельник, 19 мая, в 14:07 по московскому времени в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от Дербента с населением около 127 тысяч человек и в 122 километрах к юго-востоку от Махачкалы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какие же жалкие». Захарова заявила, что в МИД Украины врут об отказе от русского языка на переговорах в Стамбуле

    В США рассказали о провале планов Запада по поводу Украины

    Места работы должников начнут искать через программы-роботы

    В США сообщили о панике иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

    Над регионами России уничтожили 110 дронов ВСУ

    Названы лучшие упражнения для желающих накачать руки дома

    Россиян предупредили об увеличении поддельной бытовой химии

    Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя в России

    Военкор сообщил об отражении атаки ВСУ в Отрадном

    В России назвали условие для улучшения отношений с Британией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости