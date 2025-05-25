На Алтае произошло землетрясение

МЧС России: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Алтае

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Алтае в Кош-Агачском районе. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Алтай в своем Telegram-канале.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш. Также подземные толчки ощущались в 10 населенных пунктах республики. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

«Для обследования объектов направлены рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского, Улаганского районов», — подчеркнули в МЧС.

В понедельник, 19 мая, в 14:07 по московскому времени в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от Дербента с населением около 127 тысяч человек и в 122 километрах к юго-востоку от Махачкалы.