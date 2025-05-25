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18:41, 25 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе уличили мировые СМИ в сокрытии целей ВСУ

Боуз: Мировые СМИ скрывают реальные военные цели ВСУ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Мировые СМИ скрывают реальные военные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заключаются в ударах по гражданской инфраструктуре России. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте социальной сети Х.

«Приоритетными целями диктатуры [президента Украины Владимира] Зеленского являются церкви и жилые дома (...) Почему в СМИ нет сообщений об этой "военной" цели?» — задался вопросом журналист.

Таким образом Боуз прокомментировал информацию о сгоревшем от удара украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) куполе Никольского собора в Епифани Тульской области.

Как ранее сообщал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, за ночь над Тульской областью было сбито 20 беспилотников. Никто, предварительно, не пострадал. Помимо собора в Епифани, в Туле оказались повреждены частные дома и хозпостройки. Всего в ночь на воскресенье, 25 мая, силы ПВО сбили 110 беспилотников над регионами России.

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