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18:25, 25 мая 2025Наука и техника

Над Солнцем обнаружили загадочную «птицу» больше Земли

ИКИ РАН обнаружил неизвестный объект над Солнцем, превышающий размеры Земли
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Институт космических исследований (ИКИ) РАН обнаружил над Солнцем неизвестный объект, похожий на птицу, по размеру превышающий Землю. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии института.

«Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчетливо видна "птица" или "летательный аппарат" с тянущимся за ним "пламенным следом"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер объекта в ширину составляет 150 тысяч километров, что более чем в десять раз превосходит размер Земли. В Лаборатории солнечной астрономии добавили, что «птица» находится на расстоянии около двух миллионов километров над поверхностью Солнца.

Специалисты подчеркнули, что полученный снимок кажется очень редким.

Ранее стало известно, что на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса. Сообщалось, что она продолжалась 17 минут утром 25 мая.

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