На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

На Солнце 25 мая была зафиксирована вспышка высочайшего класса

В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что на Солнце 25 мая была зафиксирована вспышка высочайшего класса — Х.

«25 мая в 04:52 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — говорится в сообщении.

19 мая на Солнце в понедельник, 19 мая, зафиксировали мощную вспышку класса M. По информации специалистов, вспышка M3.2 была зафиксирована в 11:21 по московскому времени на краю Солнца. Событие длилось 13 минут.

В марте произошла серия из пяти менее мощных вспышек класса М. Первая вспышка M1.4 была зафиксирована в 00:38 по московскому времени. Ее длительность составила 33 минуты. После этого произошли еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.