Ограничения на полеты ввели в двух столичных аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:35 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации уточнил, что из-за ограничений на полеты аэропорты не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Калуги. Принимать и выпускать рейсы воздушная гавань прекратила 24 мая в 21:45.