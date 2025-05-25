Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:17, 25 мая 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели в двух столичных аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:35 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации уточнил, что из-за ограничений на полеты аэропорты не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Калуги. Принимать и выпускать рейсы воздушная гавань прекратила 24 мая в 21:45.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова уличила украинского замминистра во лжи о переговорах в Турции

    Вернувшиеся из плена российские солдаты рассказали об избиениях

    Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета нацбезопасности

    В Белгородской области несколько населенных пунктов остались без света

    Ограничения на полеты ввели в двух столичных аэропортах

    Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

    Немецкого аналитика назвали «титаном мысли» за слова о цели России в СВО

    Над российским городом прогремели мощные взрывы

    В интернете считают, что в овуляцию женщины превращаются в сексуально озабоченных монстров. Это правда так?

    Военкоры сообщили об ударе по Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости