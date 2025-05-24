В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ограничения введены с 21:45 по московскому времени. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск... введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 24 мая над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 94 украинских беспилотных летательных аппаратов.

До этого в мае в Московской и Калужской областях сообщили о звуках взрывов. Тогда в аэропортах Калуга и Жуковский ввели план «Ковер».