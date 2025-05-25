Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:23, 25 мая 2025РоссияЭксклюзив

Военный прокомментировал сообщение о подготовке России к большому наступлению

Военный эксперт Дандыкин допустил неприятные сюрпризы для ВСУ летом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают неприятные сюрпризы летом, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист прокомментировал сообщение немецкого издания Bild о подготовке России к большому наступлению.

«Bild может что угодно считать на этот счет. Здесь главное, что считает Верховный главнокомандующий [Владимир Путин] и Генштаб. Но я думаю, что врага ожидают неприятные сюрпризы летом. Мы это видим по ударам, которые мы наносим сейчас вглубь территории противника по военным объектам», — отреагировал Дандыкин.

Можно сказать строками нашей легендарной песни, которую я люблю: «От тайги до британских морей Красная Армии всех сильней». Только сейчас — Российская армия всех сильней

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее Bild заявило, что Вооруженные силы России готовят большое наступление в июне. По данным издания, наступление может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этих целей подготовлены тысячи солдат, а также танки, отмечает Bild. Кроме того, Россия активизировала атаки на украинские логистические системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    Зеленский ввел санкции

    На подлете к Москве сбили пять украинских беспилотников

    Названа сумма выплат «Краснодару» за победу в чемпионате России

    На Западе уличили мировые СМИ в сокрытии целей ВСУ

    Бывшая жена Паши Техника попала под уголовную статью

    Менеджер случайно показал коллегам гениталии и потерял работу

    На Украине жестко отреагировали на одно решение ЕС

    На Западе заявили о крупнейшей с начала СВО атаке на Украину

    Над Солнцем обнаружили загадочную «птицу» больше Земли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости