Военный прокомментировал сообщение о подготовке России к большому наступлению

Военный эксперт Дандыкин допустил неприятные сюрпризы для ВСУ летом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают неприятные сюрпризы летом, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист прокомментировал сообщение немецкого издания Bild о подготовке России к большому наступлению.

«Bild может что угодно считать на этот счет. Здесь главное, что считает Верховный главнокомандующий [Владимир Путин] и Генштаб. Но я думаю, что врага ожидают неприятные сюрпризы летом. Мы это видим по ударам, которые мы наносим сейчас вглубь территории противника по военным объектам», — отреагировал Дандыкин.

Можно сказать строками нашей легендарной песни, которую я люблю: «От тайги до британских морей Красная Армии всех сильней». Только сейчас — Российская армия всех сильней Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее Bild заявило, что Вооруженные силы России готовят большое наступление в июне. По данным издания, наступление может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этих целей подготовлены тысячи солдат, а также танки, отмечает Bild. Кроме того, Россия активизировала атаки на украинские логистические системы.

