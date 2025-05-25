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20:10, 25 мая 2025Силовые структуры

Раскрыта возможная причина пожара в торговом центре Подмосковья

СК: Причиной пожара в ТЦ «Пионер» в Королеве могла стать перегрузка проводки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

В Московской области следователи возбудили уголовное дело в связи с пожаром в торговом центре (ТЦ) «Пионер» в Королеве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки.

Пожар произошел днем 25 мая. Возгорание попало на видео.

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