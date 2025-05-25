В России высказались о юридическом роспуске СССР

Депутат Чепа: Говорить о связанных с роспуском СССР вопросах надо обязательно

Говорить о вопросах, связанных с юридическим роспуском СССР, надо обязательно, но искать виновных и перекраивать историю неправильно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Об этом надо говорить обязательно. Но об этом надо было говорить значительно раньше. Перекраивать историю, искать виноватых, пытаться исправлять ошибки, допущенные много лет назад, — неправильно, на мой взгляд. Но говорить об этом надо обязательно. Подчеркивать это надо обязательно», — высказался Чепа.

По словам депутата, это необходимо, чтобы впредь не допускать ошибок. «Также эти вопросы надо поднимать для исторической правды», — заключил он.

Ранее председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин согласился с мнением о том, что процедура роспуска СССР была нарушена.

21 мая советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.

