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12:56, 25 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о юридическом роспуске СССР

Депутат Чепа: Говорить о связанных с роспуском СССР вопросах надо обязательно
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Говорить о вопросах, связанных с юридическим роспуском СССР, надо обязательно, но искать виновных и перекраивать историю неправильно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Об этом надо говорить обязательно. Но об этом надо было говорить значительно раньше. Перекраивать историю, искать виноватых, пытаться исправлять ошибки, допущенные много лет назад, — неправильно, на мой взгляд. Но говорить об этом надо обязательно. Подчеркивать это надо обязательно», — высказался Чепа.

По словам депутата, это необходимо, чтобы впредь не допускать ошибок. «Также эти вопросы надо поднимать для исторической правды», — заключил он.

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22 апреля 2025

Ранее председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин согласился с мнением о том, что процедура роспуска СССР была нарушена.

21 мая советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.

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