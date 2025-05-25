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12:09, 25 мая 2025Экономика

Российская экономика вошла в мировой топ по доходам

Россия вошла в топ-3 экономик за 2024 год по доходам от торговли
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россия вошла в топ-3 экономик мира за 2024 год по доходам от торговли, то есть по соотношению стоимости экспортированных и импортированных товаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национальные статистические данные.

В частности, первое место в рейтинге возглавляет Китай, чей торговый профицит составляет 991 миллиард долларов. На втором месте расположилась Германия с доходом в 258 миллиардов долларов. Россия замыкает первую троку с профицитом в 151 миллиард долларов, поднявшись с седьмого места в 2023 году.

Агентство провело анализ 91 крупнейших экономик мира. В результате исследования выяснилось, что из них только 33 страны имеют профицит в торговле, в то время как дефицит остальных 58 государств достиг 2,8 триллиона долларов.

Ранее Центральный банк РФ сообщал, что профицит торгового баланса России сократился месяц к месяцу почти на треть, составив в апреле 9 миллиардов долларов после 11,8 миллиарда в марте. В целом за первые четыре месяца 2025 года стоимость полученного Россией за поставки за рубеж превысила оплату закупленного за границей на 39,2 миллиарда долларов. Год к году объем торгового профицита в январе — апреле сократился на 7,4 миллиарда долларов, с 46,6 миллиарда в 2024-м. Это произошло «за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта», говорится в материалах.

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