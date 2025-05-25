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17:53, 25 мая 2025Россия

Выпускники устроили массовую драку в российском городе

Отдел полиции в Казани проводит проверку из-за драки выпускников в Казани
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Полиция проведет проверку из-за массовой драки выпускников в центре Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

«По факту потасовки между группой молодых людей в отделе полиции "Вишневский" Управления МВД России по Казани проводится проверка», — сообщили в МВД.

В ведомстве также уточнили, что из-за драки в российском городе никто не подавал заявлений в полицию. За медицинской помощью также не обращались, подчеркнули в МВД.

25 мая в Telegram-каналах появились видео, на которых школьники устроили массовую драку на улице Толстого в Казани. На обучающихся были надеты ленты выпускников. Что послужило причиной для конфликта, не уточняется.

Ранее стало известно, что в Новгородской области школьник ударил сверстника ножом в живот во время драки. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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