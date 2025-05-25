Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 25 мая 2025Россия

Система ПВО сбила 14 БПЛА в российском регионе

Губернатор Шапша: Система ПВО сбила 14 БПЛА в ночь на 25 мая в Калужской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 мая сбила 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Калужской областью. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Губернатор Калужской области уточнил, что беспилотники были сбиты на территории Сухиничского, Тарусского, Боровского и Малоярославецкого районов, а также на окраине города Обнинска.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Шапша.

Ранее губернатор Калужской области сообщал, что в период с 20:00 24 мая по 0:00 25 мая в регионе были сбиты пять БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что средства ПВО за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотника в небе над регионами России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какие же жалкие». Захарова заявила, что в МИД Украины врут об отказе от русского языка на переговорах в Стамбуле

    В США рассказали о провале планов Запада по поводу Украины

    Места работы должников начнут искать через программы-роботы

    В США сообщили о панике иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

    Над регионами России уничтожили 110 дронов ВСУ

    Названы лучшие упражнения для желающих накачать руки дома

    Россиян предупредили об увеличении поддельной бытовой химии

    Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя в России

    Военкор сообщил об отражении атаки ВСУ в Отрадном

    В России назвали условие для улучшения отношений с Британией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости