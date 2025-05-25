Система ПВО сбила 14 БПЛА в российском регионе

Губернатор Шапша: Система ПВО сбила 14 БПЛА в ночь на 25 мая в Калужской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 мая сбила 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Калужской областью. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Губернатор Калужской области уточнил, что беспилотники были сбиты на территории Сухиничского, Тарусского, Боровского и Малоярославецкого районов, а также на окраине города Обнинска.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Шапша.

Ранее губернатор Калужской области сообщал, что в период с 20:00 24 мая по 0:00 25 мая в регионе были сбиты пять БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что средства ПВО за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотника в небе над регионами России.