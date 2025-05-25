Система ПВО сбила 30 БПЛА над российским регионом

Губернатор Богомаз: Система ПВО сбила 30 БПЛА над Брянской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 30 вражеских беспилотников самолетного типа», — написал губернатор Брянской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила летевший в сторону российской столицы беспилотник. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.