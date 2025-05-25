Стало известно об одной детали в убийстве бывшего советника Януковича

El País: Убийство адвоката Портнова совершено оружием западного производства

Убийство украинского адвоката Андрея Портнова, вероятно, было совершено в Испании оружием западного производства. На это указывает газета El País со ссылкой на данные Национальной полиции Испании.

«Это западное оружие, мощное и современное, с большой емкостью магазина», — подчеркнули источники испанского издания, комментируя расследование гибели советника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Было установлено, что преступник использовал патроны Parabellum калибра 9х19 миллиметров. Он произвел девять выстрелов за несколько секунд, чтобы «обеспечить летальный исход», указали специалисты испанской полиции.

На данный момент ведется поиск трех причастных к преступлению — убийцы, а также двух его сообщников.

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько назвал вероятную причину убийства Андрея Портнова. По его словам, она могла быть связана с его профессиональной деятельностью.