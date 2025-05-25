Трампа заподозрили в намерении нанести удар по Украине

Дубинский: Трамп может за счет пошлин заставить ЕС прекратить помощь Украине

Американский лидер Дональд Трамп может, используя пошлины, заставить Евросоюз прекратить осуществлять военную помощь на Украине. Такой шаг станет серьезным ударом для Киева, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Так, глава Белого дома мог бы предложить отменить 50-процентные пошлины на европейские товары в обмен на отказ ЕС от поддержки республики финансированием и вооружениями.

«Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями <...> , и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией и Украиной», — отметил парламентарий.

Дубинский считает, что одно из условий, которое Вашингтон может выдвинуть Европе, — непризнание легитимности президента Украины Владимира Зеленского странами ЕС. 50-процентные пошлины могут стать серьезным инструментом давления, так как они приведут европейскую экономику к стагнации или, еще хуже, к стагфляции.

«Это предвестник кризиса. При этом, если американцы снимут санкции с русских, между ними начнется бизнес», — подчеркнул депутат Рады.

Ранее Трамп назвал цель введения пошлин против ЕС. По его словам, он рассчитывает, что эта мера стимулирует европейские компании перенести производства в Соединенные Штаты.