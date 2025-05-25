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02:47, 25 мая 2025Бывший СССР

Трампа заподозрили в намерении нанести удар по Украине

Дубинский: Трамп может за счет пошлин заставить ЕС прекратить помощь Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп может, используя пошлины, заставить Евросоюз прекратить осуществлять военную помощь на Украине. Такой шаг станет серьезным ударом для Киева, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Так, глава Белого дома мог бы предложить отменить 50-процентные пошлины на европейские товары в обмен на отказ ЕС от поддержки республики финансированием и вооружениями.

«Это механизм оказания давления на Европейский Союз с двумя целями <...> , и потенциальной подковерной дипломатией, одним из условий невведения или послабления этих пошлин может быть отсутствие финансирования войны между Россией и Украиной», — отметил парламентарий.

Дубинский считает, что одно из условий, которое Вашингтон может выдвинуть Европе, — непризнание легитимности президента Украины Владимира Зеленского странами ЕС. 50-процентные пошлины могут стать серьезным инструментом давления, так как они приведут европейскую экономику к стагнации или, еще хуже, к стагфляции.

«Это предвестник кризиса. При этом, если американцы снимут санкции с русских, между ними начнется бизнес», — подчеркнул депутат Рады.

Ранее Трамп назвал цель введения пошлин против ЕС. По его словам, он рассчитывает, что эта мера стимулирует европейские компании перенести производства в Соединенные Штаты.

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