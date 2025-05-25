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12:14, 25 мая 2025Россия

Трое жителей ЛНР пострадали из-за атак беспилотников ВСУ

Посол МИД РФ Мирошник: Три жителя Кременной в ЛНР были ранены из-за атаки БПЛА
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Трое жителей населенного пункта Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) пострадали из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram.

Он сообщил, что вечером 24 мая был ранен один мирный житель, а утром 25 мая — еще двое.

По словам Мирошника, прифронтовая зона Кременского района подвергается массированным обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что от атаки БПЛА пострадали двое жителей приграничных районов региона — Беловского и Большесолдатского. Уточнялось, что ранения получили двое мужчин, их жизни ничего не угрожает. Глава области добавил, что пострадавших отправили в Курскую областную больницу.

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