Пленный Бодейко: Бойцы ВСУ после завершения боевых действий хотят идти на Киев

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не желают сдаваться и складывать оружие, так как после завершения боевых действий хотят идти на Киев, заявил разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области. Его слова приводит ТАСС.

«Складывать оружие они не будут. У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев», — сказал Бодейко.

Он добавил, что боевой дух у военнослужащих ВСУ находится на низком уровне, их настроение можно оценить на тройку.

Ранее бывший сенатор Ольга Ковитиди заявила, что моральное состояние в рядах ВСУ находится на низком уровне. По ее словам, в украинской армии «царят разброд и шатания», а большинство офицеров ВСУ уже не видят перспектив конфликта.