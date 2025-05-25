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17:56, 25 мая 2025Мир

В Госдуме допустили организацию покушения на Путина одной страной

Депутат Колесник: Великобритания могла бы организовать покушение на Путина
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Великобритания могла бы организовать покушение на президента России Владимира Путина во время его перелета для переговоров в Ватикане. На это указал депутат Государственной Думы РФ Андрей Колесник в комментарии NEWS.ru.

«[Британцы] совершенно спокойно могли бы [сбить самолет Путина]. Это недружественные страны», — допустил он организацию подобной диверсии.

По словам депутата, властям Великобритании нельзя доверять, они всегда «готовы на подлость» в отношении России. Именно так происходило в самые разные исторические периоды, напомнил Андрей Колесник.

Ранее Британии напомнили об итогах Крымской войны. На ее собственные потери в результате военной кампании указал депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

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