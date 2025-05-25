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09:43, 25 мая 2025Мир

В Госдуме напомнили Великобритании об итогах одной войны XIX века

Депутат Госдумы Ивлев: Великобритания должна помнить об итогах Крымской войны
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Великобритания должна помнить о собственных потерях по итогам Крымской войны, чтобы не строить новые «агрессивные планы» против России. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости.

«На поле Альминского сражения в Крыму, возле Вилино, на участке с захоронениями английских солдат, погибших в годы Крымской войны в ходе агрессии европейских стран, свободного места много», — указал он.

Кроме того, депутат Госдумы призвал помнить о событиях XIX века и во Франции, которая также принимала участие в этом вооруженном конфликте.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал о возможности улучшения российско-британских отношений. По его словам, это будет возможно, если бы власти Британии научились говорить уважительно.

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