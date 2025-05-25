В Москве заявили об открытии на Украине второго фронта

Политолог Дудчак: Смерть Портного говорит о борьбе за доходы на Украине

Смерть экс-помощника президента Украины Андрея Портного говорит о начале борьбы за власть на Украине. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак в беседе с журналистами РИА Новости.

Портнов был застрелен в Испании 21 мая.

По словам эксперта, Портной нажил себе много врагов. Одним из них политолог назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

При этом речь идет об эпизоде борьбы за доходы, а не за власть, считает Дудчак. «На Украине больше нет политической борьбы, так как людям неинтересно контролировать государство в его нынешнем состоянии. (…) Можно сказать, что там открылся второй фронт, на котором воюют не за территории или государство, а за контроль над финансовыми потоками», — пояснил он.

Ранее в Госдуме допустили причастность к убийству Портнова нынешних властей Украины. Такое мнение высказал депутат Евгений Ревенко.