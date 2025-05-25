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17:16, 25 мая 2025Россия

В парламенте Крыма прокомментировали западные санкции и сравнили их с жертвоприношением

Глава парламента Крыма Константинов сравнил западные санкции с жертвоприношением
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил санкции Запада в отношении России с жертвоприношением. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, задача Брюсселя — сделать всех европейцев соучастниками «масштабного преступления», которое инициировала верхушка Евросоюза (ЕС). Санкции являются частью этого процесса и удерживают ЕС как объединение, считает Константинов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что власти ЕС разрабатывают новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа. Также фон дер Ляйен обещала новые ограничения против российского финансового сектора, не уточнив, о чем идет речь.

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