KP.RU: Зеленский начал заявлять о предотвращенных атаках России

Президент Украины Владимир Зеленский начал делать заявления о «предстоящих атаках России», которые якобы удалось предотвратить. На новую риторику украинского лидера обратило внимание издание KP.RU.

В качестве примера приводится заявление Зеленского, согласно которому Россия якобы планировала запуск межконтинентальной ракеты «Ярс» в ночь на 19 мая. В «назначенную» дату пуск не произошел, что украинская администрация преподнесла как личную победу, подчеркивается в статье.

Ранее член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что Зеленский загнал себя в угол, и теперь он может пойти на любые провокации, чтобы затянуть или сорвать переговоры с Москвой.