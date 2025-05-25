В России появятся деревянные пятиэтажки

Депутат Кошелев: В течение года в РФ появятся деревянные пятиэтажные дома

В течение года в России появятся деревянные многоквартирные дома высотой до пяти этажей. Об этом сказал заместитель председателя профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с ТАСС.

Он заявил, что сейчас деревянные пятиэтажки проходят противопожарные испытания. Депутат уточнил, что специалисты проверяют, как такие здания выдерживают воздействие прямого пламени.

По словам Кошелева, деревянные многоквартирные дома оказались более прочными и устойчивыми, чем бетонные и кирпичные. «По сейсмике деревянное домостроение очень и очень хорошо себя показывает», — заключил он.

В январе 2023 года директор Федерального центра нормирования в строительстве (ФЦС) при Минстрое Андрей Копытин заявил, что с 2024 года у застройщиков должны была появиться возможность создавать деревянные пятиэтажные дома. По его словам, в России были успешно реализованы пилотные проекты четырехэтажных домов из дерева.