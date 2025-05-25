В России женщина не выжила при ударе ВСУ по автомобилю

Брянский губернатор Богомаз: Женщина не выжила при ударе дрона ВСУ по авто

В Брянской области женщина не выжила в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей. ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района», — написал Богомаз.

Он добавил, что в результате удара ВСУ также пострадал водитель автомобиля — он получил минно-взрывные травмы. Мужчину доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь.

В ночь на воскресенье, 25 мая, силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников над Брянской областью. О пострадавших и последствиях не сообщалось.