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01:41, 25 мая 2025Мир

В Румынии молния убила человека

Digi 24: В румынском уезде Караш-Северин молния убила человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash

Двое мужчин в румынском уезде Караш-Северин стали жертвами удара молнии, сообщает телеканал Digi 24.

Отмечается, что один из них скончался, второй был госпитализирован. По данным правоохранительных органов, молодые люди в возрасте 25 и 26 лет находились на прогулке, когда их застала гроза. Они попытались укрыться, но их настигла молния. На место прибыли спасатели констатировали смерть 26-летнего мужчины.

Ранее сообщалось, что как минимум 13 человек пострадали в результате удара молнии по зоопарку во Франции. Среди пострадавших четверо детей. Одна женщина из Германии находится в критическом состоянии. Как уточнили пожарные, разряд природного электричества ударил в «ровное и чистое» место парка.

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