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08:08, 25 мая 2025Бывший СССР

Военкор сообщил об отражении атаки ВСУ в Отрадном

Военкор Руденко: Дроны группировки «Восток» сорвали атаку ВСУ в Отрадном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Операторы дронов группировки войск «Восток» сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Отрадное на южно-донецком направлении. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Противник пытался вернуть утраченные позиции у Отрадного на бронемашине MaxxPro и пикапах, но был обнаружен дронами», — написал Руденко.

Военкор добавил, что бронемашины и часть личного состава ВСУ были уничтожены.

Ранее издание The Washington Post рассказало, что Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов.

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