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11:25, 26 мая 2025Ценности

43-летняя солистка «Винтажа» раскрыла секрет откровенного платья из стикеров

Певица Анна Плетнева сама создала платье из стикеров для премии RU.TV
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица Анна Плетнева раскрыла секрет откровенного платья из бумажных стикеров, в котором она появилась на премии RU.TV. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя солистка группы «Винтаж» вышла на ковровую дорожку в оголяющем тело платье длины макси, которое было изготовлено из разноцветных стикеров. Выяснилось, что знаменитость сама создавала наряд в течение трех дней с помощью степлера. По словам исполнительницы, всего она потратила на платье 4500 рублей.

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«Накупила: стикеры — 3000 рублей, степлер — 1000, скрепки — 500. Я уже двое суток между концертами сижу, и я степлером "присобачиваю" эти бумажки. Я не знаю, смогу ли это делать или нет. Я уже хочу все выбросить», — призналась артистка в видео. В итоге она закончила образ, дополнив его серьгами из скрепок и шариковыми ручками в прическе.

Известно, что на мероприятии существовал дресс-код «офисный стиль», которому и соответствовала Плетнева.

В декабре 2024 года Плетнева опубликовала фото без штанов.

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