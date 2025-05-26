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05:21, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Американская газета назвала Зеленского премьер-министром Украины

Американская газета NYP назвала Зеленского премьер-министром Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская газета The New York Post (NYP) назвала президента Украины Владимира Зеленского премьер-министром страны. Ошибка оказалась в материале, в котором говорится о взятии Россией трех населенных пунктов.

«За выходные российские войска взяли еще три населенных пункта вдоль линии фронта, после того как премьер-министр Украины Владимир Зеленский раскритиковал США и их союзников за их явное "молчание" после атак Москвы», — говорится в публикации.

В июне 2024 году такую ошибку допустила британская газета Daily Mail.

До этого Зеленский упрекнул США за молчание после масштабного удара России по украинской территории в ночь на 25 мая. Украинский президент призвал ввести новые антироссийские санкции. Именно такая реакция Вашингтона, по его словам, может «точно помочь» установлению мира.

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