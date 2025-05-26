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13:58, 26 мая 2025Бывший СССР

Аналитик объяснил усиление российских ударов по Украине

Полковник Ходаренок объяснил усиление российских ударов по Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Массированные удары российских войск по Украине наносятся для увеличения договороспособности Киева. Об этом сообщил военный аналитик «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Еще одной возможной причиной обстрелов аналитик назвал подготовку российских войск к летней кампании 2025 года на случай, если мирные переговоры зайдут в тупик. Для этого, по мнению обозревателя, наносятся удары по инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Он заключил, что такая кампания будет успешнее, если удары по складам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабят украинскую оборону.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары Вооруженных сил России по военным объектам Украины — ответ на атаки Киева по мирным российским объектам.

24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала военного конфликта. В городе прозвучали сотни взрывов, противовоздушная оборона оказалась перегружена.

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