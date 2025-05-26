Аналитик объяснил усиление российских ударов по Украине

Полковник Ходаренок объяснил усиление российских ударов по Украине

Массированные удары российских войск по Украине наносятся для увеличения договороспособности Киева. Об этом сообщил военный аналитик «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Еще одной возможной причиной обстрелов аналитик назвал подготовку российских войск к летней кампании 2025 года на случай, если мирные переговоры зайдут в тупик. Для этого, по мнению обозревателя, наносятся удары по инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Он заключил, что такая кампания будет успешнее, если удары по складам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабят украинскую оборону.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары Вооруженных сил России по военным объектам Украины — ответ на атаки Киева по мирным российским объектам.

24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала военного конфликта. В городе прозвучали сотни взрывов, противовоздушная оборона оказалась перегружена.