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12:20, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет получившему запрет на въезд в Россию зрителю

Лебедев призвал стать активистом получившего запрет на въезд в Россию зрителя
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев дал совет своему зрителю родом из Донецка, который получил запрет на въезд в Россию. В видео, доступном во «ВКонтакте», блогер призвал его заняться активизмом.

Обратившийся к Лебедеву зритель заявил, что у него пророссийская позиция и он хотел бы жить в России. Тем не менее в Шереметьево ему запретили въезд в страну сроком на 20 лет.

Комментируя рассказ подписчика, Лебедев заявил, что считает обоснованными строгие меры фильтрации въезжающих в Россию граждан. Кроме того, блогер выразил надежду на скорое окончание конфликта на Украине, после чего, по его мнению, жизнь вернется в обычное русло и подписчик сможет попасть в Россию.

«Я считаю, что есть шанс немножко ускорить свое попадание в Россию, если, например, вы начнете участвовать в каких-нибудь сборищах, в каких-то клубах, в каких-то ассоциациях соотечественников или желающих к ним примкнуть. (...) Даже тот человек, который будет в следующий раз вас фильтровать, он уже будет, например, знать о вашем существовании, он будет знать, что вы являетесь активистом каких-нибудь русских активностей», — также посоветовал блогер.

Ранее Лебедев рассказал, как следует общаться с людьми, настроенными против России. Он призвал не переубеждать таких собеседников.

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