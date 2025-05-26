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10:52, 26 мая 2025Россия

Боец СВО отчитал пристававших к девушкам мигрантов и снял их на видео

В Ярославле боец СВО отчитал приставших к девушкам мигрантов, сняв их на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Ярославле участник специальной военной операции (СВО) отчитал приставших к девушкам мигрантов. Снятую им запись опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

Россиянин приехал в город в отпуск из зоны боевых действий. Увидев на улице иностранцев, которые оказывали внимание девушкам, он решил вмешаться в ситуацию.

На ролике солдат спрашивает у мигрантов, не смущает ли их юный вид девушек. Затем он обращает внимание на сбритые усы одного из них и выясняет, не является ли тот сторонником радикальных идей. После этого участник СВО попросил мигрантов предъявить документы. Иностранцы согласились показать бумаги лишь после того, как солдат пригрозил им полицией.

Ранее в Подмосковье мигранты избили бойца СВО. Один из них сопровождал свои действия словами «Я вас резал и резать буду». Напавших на него людей боец описал как «лиц азиатской национальности».

Вот это да!
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