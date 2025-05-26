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12:56, 26 мая 2025Россия

Череп россиянина внезапно раскололся на несколько частей

Свердловские врачи спасли мужчину, у которого череп раскололся на части
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области врачи спасли 35-летнего мужчину, у которого череп внезапно раскололся на несколько частей после ДТП. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского агентства, авария произошла в сентябре 2024 года. Водитель неожиданно потерял сознание, после чего машина перевернулась. Пассажиры отделались легкими ушибами и ссадинами. Управляющего авто в критическом состоянии доставили в Серовскую городскую больницу.

«В ходе операции кровь из линии перелома черепа хлынула рекой. Врачи столкнулись с крайне редким и опасным типом черепной травмы, сопровождавшейся массивной кровопотерей», — поделились медики.

Врачи сумели стабилизировать состояние пациента. В течение нескольких месяцев мужчине требовалась комплексная реабилитация, включающая физиотерапию, медикаментозное лечение и постоянное наблюдение специалистов. Только спустя девять месяцев было объявлено о полном восстановлении пострадавшего.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке врачи спасли мужчину после случайного выстрела в нос.

ЖЗЛ
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