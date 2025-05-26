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11:43, 26 мая 2025Наука и техника

На рынок вернулась мода на один тип смартфонов

GizChina: На рынок вернутся компактные смартфоны — Honor Magic 8 Mini и другие
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Производители смартфонов снова начали разрабатывать компактные устройства. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Digital Chat Station, который рассказал, что Honor запланировала выпустить телефон с небольшим дисплеем. По его информации, модель Magic 8 Mini получит 6,3-дюймовый дисплей. Аппарат выйдет вместе с устройствами Magic 8 и Magic 8 Pro.

«Конечно, этот девайс не совсем мини, если вы ожидаете возвращения в эпоху 4-дюймовых или 5-дюймовых смартфонов», — заметили авторы. Однако они подчеркнули, что новый гаджет будет заметно компактнее, чем большинство актуальных устройств, доступных в продаже. По их мнению, на рынок постепенно возвращается мода на небольшие гаджеты.

Также журналисты GizChina отметили, что подобные мини-смартфоны разрабатывают OnePlus, Xiaomi и другие производители. Они заключили, что устройства с небольшой диагональю удобнее держать и управлять ими одной рукой.

В начале мая инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что китайская корпорация Xiaomi приготовилась выпустить полноэкранный смартфон Mix 5. По мнению специалиста, мода на гаджеты с фронтальной камерой, спрятанной под дисплей, возвращается.

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