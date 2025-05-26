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15:58, 26 мая 2025Мир

Глава МИД Франции высказался о войне с Россией

Глава МИД Франции Барро: Франция не находится в состоянии войны с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Ни Франция, ни Европа не находятся в состоянии войны с Россией и российским народом. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро в ходе совместной пресс-конференции в Ереване с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает РИА Новости.

Однако, по словам министра, европейские страны противостоят «силовому перекраиванию границ в Европе», что является для них неприемлемым. «Это сопротивление выражается в нашем содействии суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, ее и военным усилиям», — высказался Барро.

Глава французского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что ни у Франции, ни у Европы нет территориальных претензий к России. При этом он добавил, что страны Европы продолжат сопротивление в виде более «тяжелых» санкций, чтобы сделать продолжение боевых действий невозможным.

«Наше желание, чтобы война была прекращена, и начались переговоры», — заключил Барро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза намерены ввести против России масштабные санкции. Он назвал санкции единственным инструментом, при этом подчеркнув, что «приветствует мирную инициативу США».

По словам Макрона, западные союзники должны иметь инструменты, чтобы «принудить Россию к миру».

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