Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 26 мая 2025Экономика

Госдолг Украины заметно вырос

Депутат Рады Гетманцев: Госдолг Украины вырос почти на пять процентов в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

По итогам апреля 2025 года госдолг Украины увеличился примерно на пять процентов и достиг отметки 180 миллиардов долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Для сравнения, в марте суммарный размер долговых обязательств республики, по оценке местного Министерства финансов (Минфина), составлял 171,73 миллиарда долларов. Таким образом, прирост показателя в месячном выражении составил примерно 8,27 миллиарда.

В гривенном эквиваленте госдолг Украины вырос на 5 процентов, а в долларовом — на 4,8 процента, уточнил Гетманцев. Подавляющую часть обязательств страны составили внешние заимствования, на долю которых пришлось 74,5 процента. Остальные 25,5 процента долга пришлись на внутренний рынок.

Материалы по теме:
Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины
Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины
21 февраля 2025
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025

По итогам 2024 года власти Украины столкнулись с рекордным дефицитом бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов. Основными донорами национальной экономики продолжают оставаться западные партнеры республике в лице стран Евросоюза (ЕС), Канады, Японии, Австралии и США.

Покрыть долговые обязательства премьер-министр страны Денис Шмыгаль предложил в том числе за счет экономических репараций от России. Подобные санкции, отметил он, можно было бы наложить на весь экспорт РФ, поступающий в ЕС. Речь идет о специальной пошлине, которая бы затронула каждый российский товар, отправляющийся на рынки западных государств. Кроме того, украинские власти продолжат настаивать на «полной конфискации» замороженных российских активов, которые в настоящее время хранятся в западных финансовых организациях.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине

    Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке лихорадки в азиатской стране

    Мама Мия из Новосибирского зоопарка показала своих котят

    Выявлен неожиданный вред поцелуев

    В ЕС высказались об ужесточении санкций

    У Леры Кудрявцевой захотели отсудить крупную сумму

    Трамп назвал Байдена отбросом

    К фигурантам дела о взрыве в российском городе заявлен иск на 300 миллионов рублей

    Женщина начала говорить с английским акцентом после операции

    Мертвого чиновника нашли под окнами здания правительства российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости