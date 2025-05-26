Готовность Европы отказаться от российского никеля оценили

Доцент Чирков: Поставки российского никеля в Европу будут увеличиваться

Если Европейский союз не будет вводить прямых ограничений на поставки российского никеля, то они будут расти. Такое развитие событий спрогнозировал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Его процитировали «Известия».

По его словам, позиции этой разновидности российского экспорта могут укрепиться на европейском рынке за счет высокой конкурентоспособности этого цветного металла, качества и соответствия экологическим стандартам ЕС. Чирков также обратил внимание, что российская промышленность исторически ориентирована на европейского потребителя.

Впрочем, не исключено, что могут возникнуть риски из-за того, как сложится политическая ситуация. Например, в случае усиления санкционного пресса российские экспортеры никеля могут перенаправить поставки этого высоколиквидного товара на иные рынки. Однако Чирков уверен, что странам Европы нет смысла отказываться от российского никеля, если принять во внимание его качество и логистический фактор.

Ранее стало известно, что в январе-феврале 2025 года импорт российских цветных металлов резко нарастил Китай. Например, выручка от поставок никеля выросла почти в три раза год к году.