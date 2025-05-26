Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 26 мая 2025Экономика

Готовность Европы отказаться от российского никеля оценили

Доцент Чирков: Поставки российского никеля в Европу будут увеличиваться
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Если Европейский союз не будет вводить прямых ограничений на поставки российского никеля, то они будут расти. Такое развитие событий спрогнозировал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Его процитировали «Известия».

По его словам, позиции этой разновидности российского экспорта могут укрепиться на европейском рынке за счет высокой конкурентоспособности этого цветного металла, качества и соответствия экологическим стандартам ЕС. Чирков также обратил внимание, что российская промышленность исторически ориентирована на европейского потребителя.

Впрочем, не исключено, что могут возникнуть риски из-за того, как сложится политическая ситуация. Например, в случае усиления санкционного пресса российские экспортеры никеля могут перенаправить поставки этого высоколиквидного товара на иные рынки. Однако Чирков уверен, что странам Европы нет смысла отказываться от российского никеля, если принять во внимание его качество и логистический фактор.

Ранее стало известно, что в январе-феврале 2025 года импорт российских цветных металлов резко нарастил Китай. Например, выручка от поставок никеля выросла почти в три раза год к году.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили защищенность от дальнобойных ракет Запада

    Blue Origin подтвердила отправку в 2025 году Mark I на Луну

    Задержание стрелявшего в ЖК Новой Москвы попало на видео

    В ВСУ заинтересовались авиацией из США и Бразилии

    На Украине раскритиковали работу систем ПВО

    Российские военные поразили размещенное вдоль границы с Курской областью вооружение ВСУ

    Российская пшеница подешевела

    Обвиняемый по уголовной статье директор российского концертного зала попал под арест

    У здания Нацсобрания Франции началась акция протеста фермеров

    Тренер посоветовала топ-4 эффективных упражнения с фитнес-мячом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости