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13:13, 26 мая 2025Экономика

Григорий Лепс решил зарегистрировать свой бренд

Григорий Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ»
Вячеслав Агапов
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Григорий Лепс решил зарегистрировать свой бренд под названием «дядьГРИШ». О подаче в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным ведомства, после регистрации бренда Лепс сможет производить и продавать видеокассеты, диски, программное обеспечение (ПО) для компьютерных игр, мультфильмы, мелодии для мобильных телефонов и даже софт для операций с криптовалютой. Кроме того, под брендом «дядьГРИШ» музыкант сможет публиковать книги, выпускать музыку, проводить выставки, открывать отели, кальянные, бары, ночные клубы, столовые, виртуальные рестораны и даже приюты для животных.

В конце марта в регистрации бренда «Я русский» отказали певцу SHAMAN. Ярослав Дронов, выступающий на сцене под соответствующим псевдонимом, подал заявки в Роспатент еще в октябре 2024 года. Согласно данным ведомства, первая заявка позволила бы ему выпускать водку, медовуху, сидры и прочие алкогольные напитки, а вторая — шампуни, пены для ванн, мыло и игрушки для взрослых (в том числе секс-куклы). Однако в ведомстве заявили, что такой бренд может быть воспринят как оскорбляющий чувство достоинства людей.

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