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13:14, 26 мая 2025Наука и техника

Создатель Half-Life выпустит свой мозговой имплант

Основатель Valve Гейб Ньюэлл пообещал выпустить мозговой имплант до конца года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Гейб Ньюэлл

Гейб Ньюэлл. Фото: Isaac Brekken / Invision / AP

Стартап американского предпринимателя Гейба Ньюэлла представит свой первый мозговой имплант до конца 2025 года. На это обратило внимание издание The Verge.

На сайте компании Starfish появилась информация о создании мозгового импланта, который позволит людям с потерей двигательных функций взаимодействовать с компьютером. Стартап в апреле 2024 года зарегистрировал Гейб Ньюэлл — основатель корпорации Valve, которая создала онлайн-магазин Steam, серию игр Half-Life и другие тайтлы.

В заметке на сайте Starfish говорится, что их система способна фиксировать мозговую активность и стимулировать мозг. При этом в компании не утверждают, что уже создали устройство для питания импланта и разработали технологию по его установке. «Мы ожидаем, что наши первые чипы появятся в конце 2025 года, и мы заинтересованы в поиске коллег, для которых такой чип откроет новые и захватывающие возможности», — заявил нейроинженер компании Ньюэлла Нейт Чермак.

По словам специалиста Starfish, цель стартапа — выпустить имплант, способный обеспечить одновременный доступ к нескольким областям мозга и не требующий источника энергии для работы. Ученые заметили, что это критически важно для пациентов с большинством неврологических расстройств. Чип имеет размер 2х4 миллиметра, 32 электрода и 1 источник тока для стимуляции произвольных пар электродов.

В The Verge заметили, что имплант Starfish с 32 электродами заметно отличается, например, от чипа Neuralink. Последний получил 1024 электрода и имеет батарею, периодически требующую зарядки.

В середине мая источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что компания Apple работает со стартапом Synchron по интеграции iPhone и мозговых имплантов. IT-гигант рассчитывает, что смартфоном можно будет управлять силой мысли.

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