Создатель Half-Life выпустит свой мозговой имплант

Основатель Valve Гейб Ньюэлл пообещал выпустить мозговой имплант до конца года

Стартап американского предпринимателя Гейба Ньюэлла представит свой первый мозговой имплант до конца 2025 года. На это обратило внимание издание The Verge.

На сайте компании Starfish появилась информация о создании мозгового импланта, который позволит людям с потерей двигательных функций взаимодействовать с компьютером. Стартап в апреле 2024 года зарегистрировал Гейб Ньюэлл — основатель корпорации Valve, которая создала онлайн-магазин Steam, серию игр Half-Life и другие тайтлы.

В заметке на сайте Starfish говорится, что их система способна фиксировать мозговую активность и стимулировать мозг. При этом в компании не утверждают, что уже создали устройство для питания импланта и разработали технологию по его установке. «Мы ожидаем, что наши первые чипы появятся в конце 2025 года, и мы заинтересованы в поиске коллег, для которых такой чип откроет новые и захватывающие возможности», — заявил нейроинженер компании Ньюэлла Нейт Чермак.

По словам специалиста Starfish, цель стартапа — выпустить имплант, способный обеспечить одновременный доступ к нескольким областям мозга и не требующий источника энергии для работы. Ученые заметили, что это критически важно для пациентов с большинством неврологических расстройств. Чип имеет размер 2х4 миллиметра, 32 электрода и 1 источник тока для стимуляции произвольных пар электродов.

В The Verge заметили, что имплант Starfish с 32 электродами заметно отличается, например, от чипа Neuralink. Последний получил 1024 электрода и имеет батарею, периодически требующую зарядки.

В середине мая источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что компания Apple работает со стартапом Synchron по интеграции iPhone и мозговых имплантов. IT-гигант рассчитывает, что смартфоном можно будет управлять силой мысли.