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13:53, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Информация о систематическом уничтожении Россией зерна на Украине оказалась фейком

Опровергнуты данные The Times об уничтожении Россией украинского зерна
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Журналист издания The Times Доминик Лоусон написал материал, согласно которому Россия якобы использует голод как инструмент войны, систематически уничтожая зерно в портах Украины и подрывая ее сельскохозяйственный потенциал.

Несмотря на то, что Российская армия действительно наносит удары по украинским портам, они носят иной характер и не подразумевают уничтожение продовольствия. Так, как сообщали Минобороны, 23 мая при помощи «Искандера» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, осуществлявшему перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту. Так, согласно данным МО РФ, на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, дроны и боеприпасы.

При этом на Украине изначально сообщили, что российский удар пришелся на «стратегически важный объект, который имеет значение для продовольственной безопасности мира», однако впоследствии был опубликован ролик с места прилета по Одесскому порту, на котором видно, что зерновых терминалов рядом нет.

Тема зерна не раз фигурировала в создании Украиной фейков об РФ. Так, в апреле 2023-го после ночных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, в том числе по портам, украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что в результате ударов якобы были уничтожены 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска. При этом каких-либо роликов или снимков, подтверждавших это, не предоставлялось.

За год до этого на Украине начали распространять дезинформацию о том, что ВС России намеренно уничтожили поля с зерном в стране. Тогда выяснилось, что украинские паблики распространили старое видео 2018 года. Тогда кадры с горящими полями активно использовали молдавские журналисты для того, чтобы иллюстрировать природные пожары, в том числе и на полях.

В том числе имели место и украинские провокации — СБУ готовили взрыв зернохранилища в Харьковской области, чтобы обвинить в этом российскую сторону.

Кроме того, известно, что Украина использовала «зерновую сделку», прекратившую действие 17 июля 2023 года, чтобы прикрывать перевозку оружия по морским коридорам.

«В Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму», — рассказывал на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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