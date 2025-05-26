Инвесторы понесли убытки от облигаций Украины из-за конфликта

Bloomberg: Облигации Украины принесли инвесторам 10% убытков из-за конфликта

Долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем на 10 процентов в 2025 году. Об этом сообщает агентством Bloomberg.

Инвесторы понесли убытки, поскольку перспектива, что президент США Дональд Трамп выполнит обещание заключить мирное соглашение по Украине, становится более сомнительной. Ставка на прекращение огня сделала долг Украины лидером по доходности, однако сейчас инвесторы смотрят на ситуацию менее позитивно.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, которые в том числе будут направлены на усиление поддержки Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.