Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:55, 26 мая 2025Экономика

Инвесторы понесли убытки от облигаций Украины из-за конфликта

Bloomberg: Облигации Украины принесли инвесторам 10% убытков из-за конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем на 10 процентов в 2025 году. Об этом сообщает агентством Bloomberg.

Инвесторы понесли убытки, поскольку перспектива, что президент США Дональд Трамп выполнит обещание заключить мирное соглашение по Украине, становится более сомнительной. Ставка на прекращение огня сделала долг Украины лидером по доходности, однако сейчас инвесторы смотрят на ситуацию менее позитивно.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, которые в том числе будут направлены на усиление поддержки Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    ВСУ вновь попытались атаковать Москву

    Парикмахер Ким Кардашьян в плавках попал в объектив папарацци

    ВСУ попытались атаковать российский регион

    Инвесторы понесли убытки от облигаций Украины из-за конфликта

    В России предложили установить ежемесячную выплату для домохозяек

    В Швейцарии выразили готовность провести переговоры России и Украины

    Осенью в России ограничат число банковских карт на одного человека

    Российские войска ударами ФАБ ликвидировали украинских националистов на границе с ДНР

    Загадочный гигантский столб света появился над одной страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости