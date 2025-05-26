Кэтрин Зета-Джонс показала фото с Майклом Дугласом и дочерью и вызвала споры в сети

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала совместное фото с мужем и коллегой Майклом Дугласом и дочерью Кэрис Зетой-Дуглас и вызвала споры в сети. На данную публикацию звезды в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

Супруги поздравили 22-летнюю наследницу с окончанием Брауновского университета. Они предстали на снимке, стоя по обе стороны от надевшей белое макси-платье девушки. Так, 55-летняя Зета-Джонс позировала в жакете, черном кружевном платье и с распущенными волосами. В свою очередь, 80-летний Дуглас примерил темно-синий пиджак, голубую рубашку и брюки.

Читатели издания высказались о звездной семье в комментариях. «Что происходит с лицом миссис Дуглас?», «Теперь он [Дуглас] выглядит стариком», «Когда разница в возрасте действительно начинает иметь значение», «Забавно: Кэтрин была красавицей, а Дуглас был в отличной форме в молодости, однако никто из их детей не похож на родителей», «То же самое, что и в семьи Деми Мур и у многих детей других очень красивых людей — гены смешались не лучшим образом», — заявили юзеры.

В сентябре 2024 года Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное откровенное фото в честь 80-летия Майкла Дугласа.