Куча чемоданов семьи Овечкина попала на видео

Куча чемоданов семьи капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина попала на видео. Постом в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поделилась его жена Анастасия Шубская.

На размещенных кадрах видно, что семья прибыла в аэропорт с множеством чемоданов, которые расположили на четырех тележках для багажа. Помимо сумок с вещами, спортсмен взял с собой хоккейную экипировку и клюшки. «Как обычно летим налегке», — пошутила Шубская над количеством чемоданов.

Овечкин тайно прибыл в Россию 24 мая. Отмечалось, что таким образом он рассчитывал избежать лишнего шума и суеты со стороны поклонников.

Ранее в мае Овечкин стал первым россиянином, удостоенным приза Марка Мессье в НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» получил награду за лидерские качества.

