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21:42, 26 мая 2025Мир

Макрону посоветовали пожаловаться на домашнее насилие

Макрону посоветовали пожаловаться на домашнее насилие из-за пощечины от жены
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: DR / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует пожаловаться на домашнее насилие из-за пощечины от своей жены Брижит. Такой совет ему дал журналист Кори Ле Гуэн в социальной сети Х.

«Эммануэль, если ты стал жертвой домашнего насилия, позвони по телефону 3919. Не оставайся один. Это слишком серьезно!» — сказал он.

26 мая Макрон во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам получил пощечину от Брижит. Спустя некоторое время Елисейский дворец все же подтвердил подлинность видео с ударом по губам главы Пятой республики.

Ранее Макрона за пощечину высмеял лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Если бы RT были бы единственными, снявшими пощечину, то Макрон и все французские СМИ кричали бы "фейковое видео, придуманное русскими!"» — написал он.

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