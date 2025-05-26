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09:29, 26 мая 2025Забота о себе

Молодая женщина перепутала симптомы инсульта с сильным похмельем

Британка перенесла инсульт в 23 года после приема стероидов и дальнего перелета
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: metro.co.uk

Жительница Великобритании Алекс Боулз в 23 года перенесла инсульт, симптомы которого перепутала с сильным похмельем. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам 34-летней британки, она, будучи молодой девушкой, после вечеринки с друзьями проснулась с тупой головной болью. «Я просто подумала, что это похмелье. Казалось, у меня не хватает половины головы, было ощущение пустоты», — вспоминает она. Тошноту и головокружение женщина тоже списала на похмелье. Через три дня работавшая в семье уборщица забеспокоилась, когда услышала, что речь Боулз стала невнятной и бессмысленной.

Женщина отправилась в больницу, где только один врач заподозрил у нее серьезные проблемы со здоровьем. «Он настоял на том, чтобы мне сделали КТ, и у меня обнаружили огромный тромб и кровотечение в левой части мозга», — рассказала Боулз. Врачи диагностировали ей инсульт и заподозрили, что причиной могло стать сочетание одновременного приема противозачаточных таблеток, стероидов и дальнего перелета.

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Хирурги остановили кровотечение и устранили тромб, но инсульт на пару недель лишил Боулз возможности читать, писать и говорить как следует. Также она долго не могла сама водить машину и выходить на улицу, но десять лет спустя все-таки восстановилась, работает в семейной чайной и готовится стать матерью.

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