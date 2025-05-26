Момент уничтожения беспилотника ВСУ над Подмосковьем сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения беспилотника ВСУ в подмосковном Раменском

В сети появилось новое видео с моментом уничтожения в Подмосковье одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах, снятых в подмосковном Раменском, видно клуб дыма в воздухе и слышно характерный звук взрыва. «Куски, смотри, сейчас прилетят!» — восклицает оператор.

До этого появилась запись с беспилотником самолетного типа, пролетающим над подмосковным городом Бронницы.

Как отчиталось Минобороны России, с 14:00 до 17:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили в сумме 21 беспилотник самолетного типа над Орловской, Тульской, Калужской и Курской областями, а также над Московским регионом. Информацию о районах падения обломков в ведомстве не раскрыли.