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17:37, 26 мая 2025Россия

Отражены удары ВСУ по пяти регионам России

Минобороны России заявило об уничтожении 21 беспилотника ВСУ над регионами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пяти российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 14:00 до 17:00 по московскому времени дежурные военные сбили 21 беспилотник самолетного типа. По шесть дронов уничтожено в Орловской и Тульской областях, пять — в Московском регионе, три — в Калужской и один — в Курской области. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не уточняется.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» допустил, что пытавшиеся атаковать Москву дроны запущены с российских территорий. По его словам, нужно смотреть на типы и дистанции беспилотников. Член комитета нижней палаты парламента по обороне предположил, что могут существовать спящие разведгруппы.

В свою очередь, политолог Владимир Шаповалов заявил «Ленте.ру», что участившиеся атаки беспилотников по России осложняют переговорный процесс с Украиной. При этом он подчеркнул, что эти действия Киева не являются определяющими с точки зрения дальнейшего развития диалога.

ЖЗЛ
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