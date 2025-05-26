Отражены удары ВСУ по пяти регионам России

Минобороны России заявило об уничтожении 21 беспилотника ВСУ над регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пяти российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 14:00 до 17:00 по московскому времени дежурные военные сбили 21 беспилотник самолетного типа. По шесть дронов уничтожено в Орловской и Тульской областях, пять — в Московском регионе, три — в Калужской и один — в Курской области. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не уточняется.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» допустил, что пытавшиеся атаковать Москву дроны запущены с российских территорий. По его словам, нужно смотреть на типы и дистанции беспилотников. Член комитета нижней палаты парламента по обороне предположил, что могут существовать спящие разведгруппы.

В свою очередь, политолог Владимир Шаповалов заявил «Ленте.ру», что участившиеся атаки беспилотников по России осложняют переговорный процесс с Украиной. При этом он подчеркнул, что эти действия Киева не являются определяющими с точки зрения дальнейшего развития диалога.