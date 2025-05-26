Политолог рассказал о влиянии атак беспилотников ВСУ на переговоры по Украине

Политолог Шаповалов: Удары БПЛА по России осложняют переговорный процесс

Участившиеся атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России осложняют переговорный процесс с Украиной, но не заставят США выйти из него, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ доцент Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Эти провокативные действия осложняют переговорный процесс, но все-таки нужно подчеркнуть, что не они являются определяющими с точки зрения дальнейшего развития переговорного процесса, а позиция всех сторон», — сказала Шаповалов.

Он отметил, что позиция Россия не менялась на протяжении всех переговоров, а позиция Киева непонятна и есть сомнения в том, что Украина заинтересована в развитии переговорного процесса. По его мнению, Киев ожидает от России каких-то действий, в которых можно обвинить.

«Будет ли это поводом для выхода из переговорного процесса? Нет, не будет. (…) Для них сейчас важно поддерживать переговорный процесс. Нужно отметить, что в своем ответе Трамп не выразил категоричную позицию, негативную в отношении России, хотя некоторые такие выражения в ответе были, но все-таки их не стоит рассматривать как категоричные», — резюмировал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта. «Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — заявлял Трамп, после чего допустил ужесточение антироссийских санкций.

По данным Минобороны России, в ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ выпустили почти сотню беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 96 украинских беспилотников над 12 регионами. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая. Больше всего дронов — 31 — сбили над Брянской областью.

Массированный налет беспилотников на Россию начался еще утром в воскресенье, 25 мая. За сутки, до 8:00 26 мая, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 148 летательных аппаратов.