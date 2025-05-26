Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 26 мая 2025Экономика

Москвичам назвали срок окончания жары

Синоптик Вильфанд: 30-градусная жара продержится в Москве до конца недели
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Жара до плюс 30 градусов днем и плюс 20 градусов ночью продержится в Москве до конца рабочей недели. Такой срок назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

По словам синоптика, такой температурный диапазон долго сохранится из-за мощного солнечного прогрева. Немного прохладнее будет только во вторник, 27 мая, когда столбики термометров покажут плюс 27 градусов. Затем температура вернется к прежним значениям.

Метеоролог предупредил, что 30-градусная жара опасна для Москвы. Особенно, если речь идет о высоких температурах ночью — так организм человека не успевает отдохнуть от жары. Синоптик уточнил, что осадков в ближайшие дни ждать не стоит.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова призвала жителей столицы готовить солнцезащитные очки, панамки и крем от загара. Это поможет защититься от теплового удара и избежать опасных последствий жары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили защищенность от дальнобойных ракет Запада

    Blue Origin подтвердила отправку в 2025 году Mark I на Луну

    Задержание стрелявшего в ЖК Новой Москвы попало на видео

    В ВСУ заинтересовались авиацией из США и Бразилии

    На Украине раскритиковали работу систем ПВО

    Российские военные поразили размещенное вдоль границы с Курской областью вооружение ВСУ

    Российская пшеница подешевела

    Обвиняемый по уголовной статье директор российского концертного зала попал под арест

    У здания Нацсобрания Франции началась акция протеста фермеров

    Тренер посоветовала топ-4 эффективных упражнения с фитнес-мячом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости