Москвичам назвали срок окончания жары

Синоптик Вильфанд: 30-градусная жара продержится в Москве до конца недели

Жара до плюс 30 градусов днем и плюс 20 градусов ночью продержится в Москве до конца рабочей недели. Такой срок назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

По словам синоптика, такой температурный диапазон долго сохранится из-за мощного солнечного прогрева. Немного прохладнее будет только во вторник, 27 мая, когда столбики термометров покажут плюс 27 градусов. Затем температура вернется к прежним значениям.

Метеоролог предупредил, что 30-градусная жара опасна для Москвы. Особенно, если речь идет о высоких температурах ночью — так организм человека не успевает отдохнуть от жары. Синоптик уточнил, что осадков в ближайшие дни ждать не стоит.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова призвала жителей столицы готовить солнцезащитные очки, панамки и крем от загара. Это поможет защититься от теплового удара и избежать опасных последствий жары.